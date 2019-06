Kommunalwahlen in Grevenbroich : Grüne wollen eigenen Bürgermeister-Kandidaten aufstellen

Grevenbroich 2015 haben die Grünen noch Klaus Krützen bei der Bürgermeisterwahl unterstützt, 2020 treten sie mit einem eigenen Kandidaten gegen ihn an. Der Knackpunkt ist der geplante Ausbau der L 361n.

Sollten die Grünen das Bürgermeisteramt erobern, steht der Themenbereich „Mobilität“ ganz oben auf der eigenen Agenda. Gehrmann fordert eine bessere Anbindung an Düsseldorf, auch am Abend und am Wochenende. Allgemein müsse der Öffentliche Nahverkehr ausgebaut werden, damit eine zunehmende Zahl an Pendlern vom Auto auf Bus und Bahn umsteigt. Auch beim Strukturwandel will die Partei neue Akzente setzen. So kritisiert Gehrmann, dass sich nach derzeitiger Planung erst in zehn Jahren Gewerbetreibende auf dem Gelände des Frimmersdorfer Kraftwerk ansiedeln können. „Das muss schneller gehen“, sagt er.