Früherer AOK-Chef : Neuss und Rhein-Kreis sind sich einig - Jacobs soll die Fusionsklinik steuern

Rhein-Kreis Breuer und Petrauschke schlagen den früheren AOK-Direktor als Aufsichtsratschef vor.

Es ist politischer Wille, dass hierzulande die kommunalen Krankenhäuser fusionieren. Die Rhein-Kreis Kliniken bringen ihre Standorte Dormagen und Grevenbroich ein, die Stadt Neuss ihr Lukaskrankenhaus und die Rheintorklinik. So entsteht, vermutlich rückwirkend zum 1. Januar 2019, das zehntgrößte kommunale Krankenhaus in Deutschland. Gesteuert wird das künftige Großklinikum von einem 25-köpfigen Aufsichtsrat: Neuss, Kreis und Arbeitnehmer entsenden jeweils acht Vertreter, wobei der Bürgermeister und der Landrat als gleichberechtigte „Vize“ gesetzt sind. An der Spitze des Gremiums soll ein unabhängiger Experte als Vorsitzender fungieren. Dieser Oberaufseher ist nun mit Wilfried Jacobs gefunden.

Der eloquente Korschenbroicher, der einst auch Präsident des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach war, ist ein bundesweit anerkannter Gesundheitsexperte, der an verantwortlichen Positionen strukturelle Veränderungen im Gesundheitswesen mit auf den Weg gebracht hat. Er gilt als Mann, der in erster Linie die Interessen der Patienten im Auge hat. Dazu passt, dass Jacobs am Freitag im Gespräch ankündigte, ein „Bürgerkrankenhaus“ entwickeln zu wollen. Es sei sein Ziel, alle großen Standorte mit einer umfassenden Basis- und Notfallversorgung zu erhalten. Die bestehenden Arbeitsplätze seien, so Jacobs, „sicher“ und es sei ihm wichtig, nun die Belegschaften über die Personal- und Betriebsräte in den Fusionsprozess einzubinden: „Ich spüre diese Aufbruchstimmung in allen vier Standorten unserer Krankenhäuser.“