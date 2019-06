Volkshochschule Grevenbroich wird 66 : Mit neuen Ideen ins Jubiläumsjahr

Auf der Grevenbroicher Stadtparkinsel befindet sich das Verwaltungsgebäude der Volkshochschule. Ihr Angebot ist dezentral aufgebaut, die Veranstaltungen finden an mehreren Standorten statt. Foto: Andreas Woitschützke

Grevenbroich Bei der Volkshochschule Grevenbroich wird 2019 gefeiert. Der Landesverband wird 100, der eigene Standort 66 Jahre alt. Bei aller Tradition will sich die VHS aber auch erneuern: Und sie will Männer in ihre Gesundheitskurse locken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Marc Latsch Von Marc Latsch Autorendetails aufklappen Marc Latsch (mlat), Jahrgang 1991, ist Journalistenschüler der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

Besondere Jahre erfordern besondere Planungen. 2019 feiert nicht nur die Volkshochschule (VHS) Grevenbroich ihr eigenes 66-jähriges Schnapszahl-Jubiläum, im ganzen Land begehen die Volkshochschulen ihr 100-Jähriges. Gefeiert wird mit neuen Angeboten und einer „Langen Nacht der Volkshochschulen“.

„Am 20. September wollen wir die ganze Vielseitigkeit der VHS präsentieren“, sagt der Grevenbroicher VHS-Leiter Thomas Wolff. Unter dem Motto „zusammenleben. zusammenhalten“ wird es kreative Angebote geben, eine Ausstellung zum Thema „Meine VHS Grevenbroich“ und ein Musikprogramm mit der Band „Link in the Chain“. Teilnehmer der Integrationskurse bereiten zudem ein buntes Buffet vor.

v.l.: VHS-Leiter Thomas Wolff, Stellvertreterin Monika Born-Möbius und Verwaltungsleiter Michael Godenau. Foto: Marc Latsch

Info Jubiläumsfeier am 20. September Programm Das jährliche Programmheft der VHS Grevenbroich erscheint Anfang Juli. Dann sind auch Anmeldungen für das neue Semester möglich. Jubiläum Die „Lange Nacht der Volkshochschulen“ beginnt am Freitag, 20. September, um 20 Uhr (Bergheimer Straße 44).

Die „Lange Nacht“ ist der feierliche Höhepunkt des Jubiläumsjahres. Im breit aufgestellten Jahresprogramm der VHS allerdings nur eine von vielen Veranstaltungen. In dieser Woche wurde das neue Kursprogramm vorgestellt. Mit einigen neuen Aspekten.

„Gesundheit ist ein Schwerpunktthema unserer VHS“, sagt die stellvertretende Leiterin Monika Born-Möbius. „Allerdings beteiligen sich vor allem Frauen an unseren Kursen im Gesundheitsbereich.“ Das will die Grevenbroicher VHS ändern und hat sich deswegen etwas besonderes ausgedacht. Einen Kurs, nur für Männer. „VHS für Männer: DeStress, Cardio und Relax“ heißt der und findet im kommenden Semester an acht Sonntagsterminen (ab 8. September) statt. Der Kurs bietet ein Rundumangebot gegen Stress. Ernährung, Mentaltraining, Entspannungsübungen und Ausdauertraining – all das soll eine Rolle spielen. „Männer öffnen sich untereinander oft besser“, sagt Born-Möbius. Weitere Angebote wie „Power-Napping durch Selbsthypnose“ oder „Richtige Ernährung im Stress“ gehen auf die Bedürfnisse einer schnelllebigen Zeit ein.

Moderner werden will die VHS Grevenbroich auch mit ihrem Pilotprojekt „vhs.cloud“. Statt nur mit klassischen Unterrichtmaterialien zu arbeiten, sollen die Kursteilnehmer zunehmend auch mit Hilfe einer Cloud lernen können. Dokumente können dann im Internet gespeichert und übertragen werden. „Perspektivisch soll Cloud-basiertes Lernen in allen Fachbereichen der VHS aufgegriffen werden“, sagt Wolff. Ersmals genutzt wird die Cloud im Workshop „Kriegsausbruch 1939. Grevenbroich im Zweiten Weltkrieg“. Im kommenden Semester bietet Verwaltungsleiter Michael Godenau eine Info-Veranstaltung an.