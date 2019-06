Interkommunales Gewerbegebiet für Grevenbroich und Jüchen : Gemeinsames Gewerbegebiet soll endlich realisiert werden

Grevenbroich/Jüchen Laut des Jüchener Bürgermeisters Harald Zillikens wäre auch eine gemeinsame Sitzung der beiden Stadträte denkbar, um den Vertragstext zu beschließen und die Änderung des Flächennutzungsplanes auf den Weg zu bringen.

Am 4. Juli steht das Thema in Jüchen bereits im Stadtrat an. Dabei könne Jüchen in den Detailfragen, wie etwa die Veranlagung von Gewerbsteuern oder der Kanalisation auf Erfahrungen fußen, die die Stadt bereits im Regiopark gemeinsam mit Mönchengladbach gemacht habe, sagte Zillikens.