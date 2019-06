Kloster Langwadem : Pater Bruno feiert 50-Jähriges

Langwaden Seit drei Jahrzehnten wirkt er für die Klostergemeinschaft, nun stand Pater Prior Bruno Robeck selbst im Mittelpunkt. Am Freitag feierte er seinen 50. Geburtstag.

Der nun 50-Jährige wurde in Berlin-Wilmersdorf geboren. Schon früh entschied er sich für das Leben in der klösterlichen Gemeinschaft, mit 19 Jahren trat er in das Zisterzienserkloster in Langwaden ein. Ab 1998 leitete er das Gästehaus. Sechs Jahre später wurde er zum Prior delegatus, als Nachfoger von Pater Basilius, ernannt. Seit 2013 ist er der erste gewählte Prior des selbstständigen Priorates Langwaden. Nach den Gratulationen sollte der Geburtstag mit einem Grillen mit den Mitbrüdern ausklingen.