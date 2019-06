Schützen in Grevenbroich : Schützen ermitteln ihre Thronfolger

Schützen in Grevenbroich

Andrea und Sina Loewner werden in Hülchrath regieren. Foto: Georg Salzburg(salz)

Grevenbroich Königsvogelschießen der Bruderschaften aus Hemmerden, Hülchrath und Neurath.

Drei Bruderschaften aus dem Stadtgebiet richteten am Fronleichnamstag ihren Vogelschuss aus. Zwei Vereine fanden einen Thronfolger, einer wartet noch auf einen Bewerber.

Bei der St. Sebastianus-Bruderschaft in Hemmerden stand der neue Kronprinz nach dem 98. Schuss fest: Sebastian Herten (35) vom Grenadierzug „Frisch Auf“ holte den Vogel unter dem Jubel zahlreicher Schützen von der Stange. Mit ihm freuten sich Ehefrau Melanie (36) sowie die Töchter Anna (4) und Lisa (7). Herten gehört seit 2006 der Bruderschaft an, beruflich ist der künftige König – der die Familie als sein größtes Hobby bezeichnet – im IT-Vertrieb tätig.

Überraschung in Neurath: Ausgerechnet Joschua Boles (16), der Sohn des amtierenden Königspaares Ingo und Bettina Boles, holte beim Vogelschuss um den Jungschützenkönig den Holzadler von der Stange. Der Jungschütze vom Marinezug 1922 steht somit in diesem Jahr zusammen mit seinen Eltern auf der Bühne. Einen Thronfolger für das Königspaar fanden die Neurather Schützen allerdings nicht. Präsident Sebastian Büll gibt die Hoffnung jedoch nicht auf. „Ingo und Bettina haben sich auch erst nach dem Vogelschuss gemeldet“, sagt der Schützen-Chef. „Die Chance, dass sich noch ein Anwärter auf das Amt findet, ist also noch vorhanden.“