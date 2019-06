Fraktionschef Kaiser: Sozialdemokraten kämpfen ums Überleben : CDU weist Kritik der SPD scharf zurück

Grevenbroich Den Vorwurf der SPD, dass sie die Entwicklung des Sports in Grevenbroich blockiere, weist die CDU scharf zurück. „Diese Behauptung stimmt vorne und hinten nicht“, antwortet Fraktionsvorsitzender Wolfgang Kaiser auf eine von unserer Redaktion veröffentlichte Pressemitteilung der Sozialdemokraten. Sein Eindruck: „Für die SPD und ihren Bürgermeister scheint der Wahlkampf begonnen zu haben – vielleicht sogar der Kampf ums Überleben.“ Kaiser appelliert an die Genossen, „zur Sachpolitik zurückzukehren“.

Die SPD verbreite „alternative Fakten“, sagt Achim Pfeiffer, Geschäftsführer der Stadtpartei – und er wird sarkastisch: „Die CDU hat nie etwas für den Sport in Grevenbroich übrig gehabt, während die SPD mit Bürgermeister Klaus Krützen im Alleingang die Sportstätten und -plätze in der Stadt sanierte. Und es ist auch nicht vorstellbar, dass sich der Sportausschuss, dessen Vorsitzender im Übrigen der CDU angehört, in der Vergangenheit in irgendeiner Weise mit sportfachlichen Themen beschäftigt hätte.“