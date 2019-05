Niederküchten : Alex Consior ist Schützenkönig nach 37 Schuss

Niederküchten Die St.-Agatha-Schützenbruderschaft hat einen neuen König: Alex Consoir.

Die St.-Agatha-Schützenbruderschaft hat am Dienstagabend beim Vogelschuss auf dem Sportplatz in Oberkrüchten mit Alex Consoir einen neuen König gefunden. Das war spannend: Abwechselnd mit dem weiteren Anwärter Norbert Schröder hielt er beim Vogelschuss um die Königswürden für das Schützenfest 2020 auf das Holztier drauf. Bereits beim 37. Schuss fiel bei Alex Consoir aus dem Zug der Husaren der Vogel von der Stange. Er ernannte seinen jüngeren Bruder Oliver aus dem Zug der Grenadiere als Minister wie auch seinen Vater Helmut, der vor 30 Jahren selbst als Schützenkönig mit seiner Schwester Brigitte aufzog. Sie war auch jetzt Königin an der Seite des 2019-Königs Gerry Birx.