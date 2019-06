Schützenfest in Wevelinghoven : Patrick Schmitz gestaltet die Residenz des Königs

Wevelinghoven Mit seinen spektakulären 3D-Straßenmalereien hat sich Patrick Schmitz einen Namen gemacht. Jetzt gestaltet er die Residenz von Nicole und Jens Brandofsky.

Der Countdown läuft, denn bereits in der Woche vor dem eigentlichen Schützenfest im August haben Nicole und Jens Brandofsky „dickes Programm“. In Wevelinghoven regieren die Beiden als Königspaar im Bürgerschützenverein. Und damit sie das würdevoll tun können, beziehen sie ihre Residenz. Dazu aber müssen sie nicht mit Sack und Pack umziehen, das Haus, in dem die Eheleute leben, wird zu einer sehenswerten Burg umgewandelt: nicht per Betonmischmaschine und aufwendigen Steinaufbau, sondern als so etwas wie eine geniale optische Täuschung per kunstvoller Malerei.