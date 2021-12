Bauprojekt in Grevenbroich beendet : Feuerwehr rückt ab Mitte des Monats von neuer Wache aus

SEG-Geschäftsführer Wilfried Wißdorf, Feuerschutzausschussvorsitzender André Dresen und Feuerwehrchef Udo Lennartz (v.l.) beim Rundgang durch den Neubau vor einigen Wochen. in circa zweieinhalb Wochen sollen die Einsatzfahrzeuge von der neuen Wache an der K 10 ausrücken. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Ab dem 20. bis 22. Dezember wird die Grevenbroicher Feuerwehr voraussichtlich erstmals von der neuen Feuerwache an der Wevelinghovener Straße. Zurzeit läuft dort ein „Abnahme-Marathon“ für Gebäude und technische Ausstattung.

Sie ist ein Meilenstein für die Grevenbroicher Feuerwehr: In diesem Monat wird die Wehr von der 40 Jahre alten Wache an der Lilienthalstraße in die neue Feuer- und Rettungswache an der Wevelinghovener Straße umziehen. „Voraussichtlich am 20. bis 22. Dezember wird die Feuerwehr erstmals von der neuen Wache zu Einsätzen ausrücken können“, kündigt SEG-Geschäftsführer Wilfried Wißdorf an. Die Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich ist Bauherrin. „Zurzeit läuft ein Abnahme-Marathon für den Bau und die feuerwehrtechnische Ausstattung. Eine Feuerwache ist nicht etwa mit einem Einfamilienhaus zu vergleichen. Sie ist voller Technik, die voll funktionsfähig sein muss,“ erklärt Wißdorf.