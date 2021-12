Pläne für Ortskern von Kapellen : Ratsbündnis will seniorengerechte Wohnungen an der Schubertstraße

Ratsbündnis will seniorengerechte Wohnungen an der Schubertstraße

Es geht um dieses Areal an der Schubertstraße in Kapellen. (Archivfoto) Foto: Kandzorra, Christian

Kapellen Die Ratskooperation aus SPD, Grünen und Mein Grevenbroich macht sich für eine Bebauung des Areals an der Schubertstraße stark. Nach den Vorstellungen der Politiker könnten dort seniorengerechte Wohnungen entstehen.

Bis 2040 müssen in der gesamten Stadt rund 2000 neue Wohnungen geschaffen werden, darunter eine hohe Zahl öffentlich geförderter Wohnungen. Die Ergebnisse der Wohnraumbedarfsanalyse verdeutlichen den enormen Druck auf dem Wohnungsmarkt in Grevenbroich. „Wir wollen mit gezielter Nachverdichtung, Ausweisung neuer Baugebiete, einer Quote für öffentlichen Wohnungsbau sowie einer interkommunalen Wohnungsbaugesellschaft mehr bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum schaffen“, erklärt SPD-Fraktionsvorsitzender Daniel Rinkert in einer Mitteilung.