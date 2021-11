Aktion der Existenzhilfe : Grevenbroicher können 240 Wünsche von Kindern erfüllen

Gaby Schillings, Detlef Bley und Wolfgang Norf (v.r.) am Weihnachtswunschbaum in der Coens-Galerie. Foto: D. Staniek Foto: Dieter Staniek/Stan

Grevenbroich Bürger, die zu Weihnachten Wünsche von Kindern aus bedürftigen Familien erfüllen möchten, können sich an den zwei Tannenbäumen im Stadtgebiet „bedienen“. Wie die Aktion dieses Jahr abläuft.

Die ersten Zettel sind schon von den Zweigen gepflückt worden. Gerade aufgestellt, treffen die Weihnachtswunschbäume der Existenzhilfe bereits auf große Resonanz. Etwa 240 Kinderwünsche wollen vor dem Fest erfüllt werden – und Geschäftsführer Wolfgang Norf ist sich sicher: „Das schaffen wir auch in diesem Jahr.“

Die Wunschbaum-Aktion hat Tradition in Grevenbroich. Alljährlich ruft die Tafel dazu auf, bedürftige Familien mit Geschenken im Wert von 20 Euro zu unterstützen, damit deren Kinder eine kleine Überraschung unter dem Weihnachtsbaum finden. „Die Wünsche sind unterschiedlich“, berichtet Norf. „Ganz oben auf der Liste stehen Gutscheine für Textilien, aber auch Lego- und Playmobil-Spielzeug sind Herzensangelegenheiten, die bis Weihnachten erfüllt werden möchten.“

Die Existenzhilfe hat zwei Tannen aufgestellt, eine in der Mitte der Coens-Galerie, die andere in der Volksbank Erft an der Rheydter Straße. „Jeder der helfen möchte, kann einen oder mehrere Zettel von den Bäumen nehmen, um Kinderwünsche zu erfüllen“, sagt Detlef Bley, Vorsitzender der Existenzhilfe. Die Pakete sollten spätestens bis zum 17. Dezember abgegeben werden, damit die Geschenke pünktlich übergeben werden können.