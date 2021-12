Haus St. Martinus in Wevelinghoven : Förderverein investiert in einen Rundweg mit Blick auf die Erft

Förderverein investiert in einen Rundweg mit Blick auf die Erft

Haus St. Martinus in Wevelinghoven

Nadja Pienkowski (l.) und Anne Wansart-Engel präsentieren den Rundweg, den der Förderverein „Haus St. Martinus“ in Auftrag gab. Foto: Fehse

Wevelinghoven Der neue Förderverein für das Haus St. Martinus hat den ersten Abschnitt eines großen Projekts abgeschlossen. Rund um das Seniorenzentrum wurde ein Weg angelegt. Schon jetzt arbeitet der Verein an seinem nächsten Vorhaben.

Denn von den ursprünglich geplanten 22 Holzbuden stehen noch fünf, die alles zu bieten haben, was auf einem Weihnachtsmarkt nicht fehlen darf. Von dort haben die Besucher des Martinusstifts einen idealen Blick auf die erste Investition des Fördervereins: einen Weg, der nun einen Rundgang um die gesamte Einrichtung ermöglicht.

Anne Wansart-Engel, Vorsitzende des im März gegründeten Vereins, erklärt, warum es den Mitgliedern wichtig war, das Vorhaben als erstes umzusetzen: „Die Umgebung direkt an der Erft und im Grünen ist wunderschön, da bietet sich ein Spaziergang an. Bisher war jedoch an einer Stelle Schluss, weil nur noch Wiese folgte. Diese Lücke konnten wir nun schließen lassen – mit einer Investition von 2300 Euro.“ Und der Zeitpunkt zum eigentlich geplanten Nikolausmarkt wäre ideal gewesen, sagt Einrichtungsleiterin Nadja Pienkowski: „Damit auch Senioren im Rollstuhl oder mit Rollator das gesamte ursprünglich vorgesehene Spektakel erleben konnten.“