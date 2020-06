In Grevenbroich : Drogentest nach Unfall mit Lkw

Grevenbroich Der Unfall eines Sattelzuges auf der Landstraße 116 richtete nicht nur Blechschaden an. Für den Fahrer wird er wohl auch unangenehme Folgen haben werden.

Der 35 Jahre alte Brummi-Fahrer war am Donnerstag gegen 16.20 Uhr in Richtung Grevenbroich, als er offenbar die Kontrolle über sein Gespann verlor und nach rechts in den Grünstreifen geriet. Der Lkw kippte um und blieb in der Böschung liegen. Dem unverletzten Fahrer gelang es, selbstständig aus dem Führerhaus zu klettern. Da der Verdacht bestand, dass der Unfallfahrer unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte, ließ die Polizei bei ihm eine Blutprobe entnehmen. Für die Bergung des Lkw wurde eine Vollsperrung der Straße erforderlich.