Stadtverwaltung Grevenbroich : Geschlossenes Bürgerbüro sorgt für Verärgerung

An Brückentagen ist das Bürgerbüro geschlossen. Foto: Lothar Berns

Grevenbroich An Brückentagen hat mancher genügend Zeit, um notwendige Verwaltungsgänge zu erledigen. Umso größer ist der Ärger, wenn das Rathaus geschlossen ist - obwohl der Anrufbeantworter anderes vermuten lässt.

Das geschlossene Bürgerbüro am Brückentag in der vergangenen Woche hat für Ärger gesorgt: Eine Leserin, die anonym bleiben möchte, wollte ihren freien Tag nutzen, um den abgelaufenen Pass erneuern zu lassen. Nachdem sie die städtische Homepage zwecks etwaiger veränderter Öffnungszeiten besucht hatte, dort aber keine Hinweise fand, versuchte sie mehrmals, das Büro telefonisch zu erreichen – da in Corona-Zeiten ja eine Voranmeldung nötig ist.