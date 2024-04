Tödlicher E-Scooter-Unfall in Düsseldorf Lkw hatte laut Polizei einen Abbiegeassistenten

Der Lkw, der am Mittwoch am Wehrhahn eine Frau erfasst und tödlich verletzt hatte, verfügte eigentlich über einen sogenannten Abbiegeassistenten. Das teilte ein Düsseldorfer Polizeisprecher am Donnerstag auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Warum die Technik den tödlichen Unfall nicht habe verhindern können, sei derzeit noch unklar. „Unsere Experten müssen das Gerät nun auslesen, dann wissen wir mehr“, so der Sprecher.