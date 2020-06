Vorfall in Grevenbroich : Exhibitionist zeigt sich drei Kindern in Kapellen

(Symbolbild) Foto: Michael Scholten

Grevenbroich Die Polizei fahndet nach einem Mann, der sich am Donnerstag Nachmittag in Kapellen drei Kindern in schamverletzender Weise zeige.

Der Exhibitionist befand sich zwischen 14 und 14.30 Uhr im Bereich Vockrather Acker, der von der Straße „Auf den Hunert Morgen“ und von dort in Richtung „Lindenweg“ erreichbar ist. Nachdem die Kinder ihren Eltern den Vorfall geschildert hatten, informierten diese die Polizei und erstatteten wenig später Anzeige auf der Grevenbroicher Wache.

Der Verdächtige, der auf einem weiß-roten Motorrad unterwegs war, ist etwa 20 bis 30 Jahre alt, zirka 1,60 bis 1,70 Meter groß und hat kurze blonde Haare mit einem Mittelscheitel. Er bekleidet mit einer dunkelblauen Hose mit rotem Streifen, einer weiß-roten Jacke sowie einem blauen T-Shirt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gleichzeitig fahndet sie nach einem weiteren Exhibitionisten, der sich am Dienstag im Bend einer Frau zeigte.