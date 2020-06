Kostenpflichtiger Inhalt: Hilfspaket für Handel und Gastronomie : Bald samstags gratis in der Grevenbroicher City parken

Gaststätten und Restaurants im Grevenbroicher Stadtgebiet sollen mehr Platz für Außengastronomie erhalten. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Die Stadt will Handel, Wirte und Schausteller in der Corona-Krise unterstützen. Der Hauptausschuss verabschiedete am Donnerstag ein Hilfspaket, das Geschäftsleuten und Gastronomen zu zusätzlichen Einnahmen verhelfen soll.