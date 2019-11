Dorfgemeinschaft in Allrath : „Allrath aktiv“ mit vielen Ideen für 2020

Im Neubaugebiet Am Windpark entsteht ein Mehrgenerationen-Platz, der vor Jahren stillgelegte Dorfbrunnen an der Kirche soll bepflanzt werden. „Allrath aktiv“-Vorsitzende Cathrin Hassels erklärt bei einem Rundgang Pläne für 2020.

Erst zweimal hat Allrath beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ mitgemacht, und beide Male gab es erste Preise auf Kreisebene. Im nächsten Jahr will sich die Dorfgemeinschaft „Allrath aktiv“ erneut beteiligen. Und dann dürfte wieder einiges an Neuem präsentiert werden. „Ideen für Projekte gibt es im Dorf viele“, sagt Vereinsvorsitzende Cathrin Hassels bei einem Rundgang, kurz bevor die 38-Jährige am Sonntag das Dorfcafé, monatlicher Treff mit etwa 30 Besuchern, öffnet

Zurück geht es über die Neurather Straße. An der Bushaltestelle dort hat „Allrath aktiv“ neon-farbene Männchen aufgestellt, die auf die vielen dort wartenden Grundschüler aufmerksam machen sollen. Eine bauliche Lösung für mehr Sicherheit an der Haltestelle an der Kreisstraße habe nicht erreicht werden können, berichtet Hassels. Am Matthäusplatz neben der Kirche wartet ein weiteres Projekt für kommendes Jahr. „Der Dorfbrunnen ist seit mindestens zwei Jahren nicht mehr im Betrieb“, sagt Cathrin Hassels. Der Stadt seien die Kosten zu hoch. „Der Brunnen mit seinen Wappen vereint die Allrather Vereine ebenso wie die Dorfgemeinschaft“, zieht die Vorsitzende Parallelen. Auch für „Allrath aktiv“ sind 500 Euro jährlich für den Brunnen-Betrieb viel Geld. Eine andere Pumpentechnik würde ebenfalls beträchtliche Kosten verursachen. Um dennoch eine schöneres Bild zu erreichen, „wollen wir in Abstimmung mit der Stadt das Brunnenbecken auffüllen und bepflanzen“, kündigt die Vorsitzende an.