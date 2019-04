Dorfgemeinschaft feiert Geburtstag : „Allrath aktiv“ schreibt seit jetzt zehn Jahren Erfolgsgeschichte

2009 wurde die Dorfgemeinschaft „Allrath aktiv“ ins Leben gerufen, in zwei Monaten wird der runde Geburtstag begangen: „Wir feiern am Sonntag, 16. Juni, wenn auch das Dorfcafé Zehnjähriges hat“, erklärt Cathrin Hassels, Vorsitzende der agilen Gemeinschaft.

Geplant ist an der Grillhütte „ein Dorfcafe XXL mit Frühschoppen, Gegrilltem, Waffeln und Kuchen. Außerdem bieten wir für Kinder Gespannfahrten mit der Artillerie des Bürgerschützenvereins an“, kündigt Hassels an. Bei einer Familien-Rallye sollen Stellen, wo die Dorfgemeinschaft etwas verändert hat, angesteuert und Fragen beantwortet werden.

Das Dorfcafé und der Lebendige Adventskalender sind, was die Resonanz angeht, zum Dauerbrenner geworden. Die Mieteinnahmen der beliebten, vom Verein betriebenen Grillhütte tragen neben Spenden und Beiträgen zur Finanzierung von Projekten bei. So manches hat „Allrath aktiv“ geschaffen. So wurde der Mellerpark neu gestaltet. Am Allrather Platz wurden eine Buchbox, eine alte Telefonzelle, sowie eine historische Schwengelpumpe aufgestellt. Für die neue Adventsbeleuchtung werden nun weitere 14 Sterne bestellt. Nicht auf Dauer durchsetzen konnte sich allerdings der Wochenmarkt in Allrath, die Resonanz war zu gering.