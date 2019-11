Karneval in Grevenbroich : Der Vorverkauf für „Da simmer dabei 2020“ hat begonnen

Bei „Da simmer dabei“ herrscht ausgelassene Stimmung. Foto: Dieter Staniek

Knapp 2000 Besucher werden wieder in Wevelinghoven erwartet, viele davon kommen aus Grevenbroich, Rommerskirchen, Dormagen, Pulheim, Mönchengladbach und Jüchen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es ist die größte Karnevalsparty in der Region: Rund 2000 Menschen feiern Jahr für Jahr bei „Da simmer dabei“, der kölschen Karnevalsnacht. Das Fest war in der Vergangenheit mehrfach umgezogen. Zuletzt fand es auf dem früheren „Blumen Esser“-Gelände in Noithausen statt. Dort lagert nun Zeltmaterial, deshalb muss „Da simmer dabei“ erneut umziehen – nach Wevelinghoven auf den Marktplatz.

„Über den neuen Standort freuen wir uns natürlich sehr, da waren wir schon mal und alles ist zentral gelegen“, sagt Organisator Marc Pesch. „Unsere Veranstaltung gibt es jetzt seit 17 Jahren und sie ist offenbar beliebt wie in der Anfangszeit.“ Knapp 2000 Besucher werden wieder erwartet, viele davon kommen aus Grevenbroich, Rommerskirchen, Dormagen, Pulheim, Mönchengladbach und Jüchen. „Das Einzugsgebiet ist groß, die Gäste wissen: Bei ‚Da simmer dabei’ herrscht immer tolle Stimmung“, so Organisator Dustin Thissen. Für die Stimmung ist auch in diesem Jahr DJ Marc Pesch verantwortlich. „Wir spielen hauptsächlich Karnevalsmusik mit allen kölschen Hits, aber auch ein paar Titel aus den Charts und Partyklassiker sowie Schlager“, freut er sich auf schon jetzt auf den Karnevalssamstag. „Die Stimmung ist ausgelassen, aber friedlich. Viele unserer Gäste sind Ü25.“

Auf die Besucher wartet wieder eine große Garderobe, Imbissstände und die Fotoaktion der Volksbank Erft. Auch 2020 sollen wieder Shuttle-Busse aus vielen Grevenbroicher Stadtteilen angeboten werden.

Auch in diesem Jahr soll es nach der Veranstaltung wieder eine Spende für einen guten Zweck geben. Vergangenes Jahr hatten Hans-Georg Späth (Zelte und Hallen Späth) und die Organisatoren 1000 Euro für den Kindergarten in Neuenhausen gespendet. „Dafür ist ein Sportraum für die Kinder gestaltet worden“, informiert Pesch. In diesem Jahr wurde der neue Spielplatz des Tennisclubs in Kapellen unterstützt.