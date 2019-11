Kostenpflichtiger Inhalt: Mordfall Claudia Ruf : Polizei informiert Bürger über DNA-Tests in Hemmerden

Der erste Polizeihauptkommissar Bernhard Wöltgen informiert. Foto: Dirk Neubauer

Hemmerden Am Wochenende stand die mobile Wache der Polizei auf dem Kirchplatz in Hemmerden. Beamte haben Broschüren zu den geplanten Speicheltests verteilt. Die Proben werden an den nächsten Wochenenden entnommen.