Verkehr in Kapellen und Wevelinghoven : Viel Kritik nach L 361n-Kehrtwende

Verkehr in Kapellen und Wevelinghoven

Grevenbroich Pro Ortsumfahrung, CDU und FDP sehen Krützens Meinungswechsel als Wahltaktik.

„In den schlaflosen Nächten des Bürgermeisters obsiegte offenkundig sein Wunsch nach grüner Unterstützung und Zuneigung für seine nächste Kandidatur“, sagt FDP-Chef Markus Schumacher. „Das ist taktisch motiviert und kein plötzlich überwiegendes ökologisches Verantwortungsgefühl. Sonst hätte er wenigstens die Umweltverträglichkeitsprüfung abgewartet.“ Die FDP unterstützt laut Ratsherr Simon Büttgenbach Bemühungen zur Mobilitätswende, doch eine Verkehrsentlastung in Wevelinghoven und Kapellen sei nur mit der L 361n zu erreichen.

Protest gegen neue Straße in Grevenbroich-Kapellen

Protest gegen neue Straße in Grevenbroich-Kapellen : Grüne machen gegen die L 361n mobil

Online-Petition in Grevenbroich gegen Bau der Trasse

Online-Petition in Grevenbroich gegen Bau der Trasse : L 361n-Gegner übergeben Petition

„Viele Kapellener sind enttäuscht und können die plötzliche Kehrtwende nicht nachvollziehen“, berichtet der Kapellener CDU-Ratsherr Ralf Cremers. „Klaus Krützen hat früher klipp und klar gesagt, das er die L 361n unterstützt, Bedenken hätte er frühzeitig äußern können. „Die SPD und ihr Kandidat zittern offensichtlich vor den Kommunalwahlen, nun soll der Verzicht auf eine überlegte Verkehrsplanung als Morgengabe an die Grünen herhalten.“ Die Westtangente sei mehrmals geprüft und verworfen worden. Und beim geforderten Ausbau der RB 39 zur S-Bahn sei zu befürchten, dass mit einer Beseitigung des beschrankten Übergangs an der Talstraße „der Ort in zwei Teile geschnitten wird“. Cremers betont, dass es noch keine konkrete Planung gebe, wie die Trasse für die L 361n aussehen soll. „Die Planung läuft weiter, ob der Bürgermeister sein populistisches Fähnchen schwenkt oder nicht.“