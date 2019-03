Turnklub Grevenbroich: Der neue Vorsitzende will den Turnklub moderner machen

Der neue Vorsitzende will den Turnklub moderner machen

Der Turnklub Grevenbroich hat seit Freitagabend einen neuen Vorstand. Nach rund 20 Jahren gibt es endlich wieder einen Jugendwart. Und am 1. April wird die neu gestaltete Internetseite freigeschaltet. So schön das alles ist, der Traditionsverein hat aber auch einige Sorgen. So leidet die Schwimmabteilung unter den immens hohen Benutzungsgebühren für das Schlossbad. Diesbezüglich sollen jetzt Gespräche mit der Stadt geführt werden.