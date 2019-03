Ausstellung in Wevelinghoven: Roger Nyssen stellt an drei Orten gleichzeitig aus

Wevelinghoven Abstrakte Kunstwerke, die religiös inspiriert sind.

Sie ist ein Dreiklang, die Ausstellung, die am Sonntag in Wevelinghoven eröffnet wurde: Der aus Aachen stammende und in Dormagen lebende Künstler Roger Nyssen präsentiert seine Arbeiten vor allem im Denkhaus, aber auch im Altenheim und der alten Kapelle. Der Verfahrensingenieur, der als Künstler Autodidakt ist, hat sich stark von seinem engen Bezug zum Christentum inspirieren lassen. Seine Motivquellen fand er vor allem im Aachener Dom. Der 65-Jährige präsentiert Bilder, die sich auf den ersten Blick gar nicht so sehr voneinander unterscheiden. Die Farbe Gelb überwiegt, auffällig ist das Fließende, das seine Allegorien prägt. Die Titel haben Namen wie „Tod, wo ist dein Stachel?“, „Unser Fußabdruck auf Erden“, oder „Vertreibung aus dem Paradies“.