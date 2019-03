Stadtpark Grevenbroich: Senioren ärgern sich über fehlende Bänken

Grevenbroich Stadtverwaltung baute Sitzgelegenheiten ab und konzentrierte sie an einer Stelle. Weitere Ruhebänke sind nicht geplant.

Im vergangenen Sommer hatte Hammelstein bemängelt, dass die Stadt insgesamt vier Ruhebänke aus dem Park entfernt hatte. Die sind zwar nun nach einer Reparatur wieder in die Grünanlage zurückgebracht worden, stehen aber nicht mehr an ihren alten Plätzen. „Sie stehen jetzt mit drei weiteren Bänken auf der halbrunden Terrasse am großen Teich“, schildert das ehemalige Ratsmitglied. Das sehe zwar sehr gut aus – doch: „Leider wird dieses Ensemble oftmals von Zeitgenossen genutzt, die die Stadt dort am liebsten nicht sehen würde“, sagt Hans Hammelstein. „Da diese Leute nun aber mal da sind, sollten weitere Sitzgelegenheiten an anderer Stelle geschaffen werden, damit sich alte Menschen oder Familien mit Kindern auch mal hinsetzen können.“ Ohnehin seien sieben Bänke – und dann auch noch konzentriert an einer Stelle – viel zu wenig für einen Park dieser Größe. „In der Nähe des Museums oder am Erftufer wäre noch reichlich Platz“, meint Hammelstein.