Bauen in Grevenbroich : Eingang zur City erhält neues Gesicht

So soll der Neubau für den Geschäfts- und Wohnkomplex an der Montzstraße aussehen. Foto: RKW Architektur

Grevenbroich Das Unternehmen Peker Investment plant an der Montzstraße für zwölf Millionen Euro einen Geschäfts- und Wohnkomplex mit 37 Wohnungen. Der Planungsausschuss begrüßt das Projekt. Ende des Jahres soll der Bau beginnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Sommerfeld

Die Plakate sind bereits verschwunden, eine bislang eher unansehnliche Freifläche an der Zufahrt zur Grevenbroicher Innenstadt erhält bald ein völlig neues Aussehen. Das Unternehmen Peker Investment will an der Montzstraße einen Neubaukomplex mit Ladenlokalen und 37 Wohnungen errichten. Das Investitionsvolumen: rund zwölf Millionen Euro. Vertreter des Investors und des Architekturbüros stellten die Pläne im Planungsausschuss hinter verschlossenen Türen vor und stießen auf Zustimmung. In drei alten Häusern, die an der Ecke Bahnstraße und der „kleinen“ Montzstraße (zur Graf-Kessel-Straße hin) dem Neubau weichen sollen, haben bereits Entkernungsarbeiten begonnen.

Mit dem Projekt wird eines der letzten größeren freien Flächen in der Grevenbroicher Innenstadt bebaut, einige Bauelemente setzen sich durch einen dunkleren Ton ab. Auf den Plänen passt sich die geschwungene Fassade mit beigefarbenem Klinker dem Kurvenverlauf der Montzstraße an. „Wir wollen am Eingangsbereich zur Innenstadt etwas Schönes schaffen“, betont Murat Beyazyüz, Geschäftsleiter bei Peker Investment. Ein erster Entwurf war 2018 bei Planungspolitikern auf Kritik gestoßen. „Wir haben neu geplant und ein anderes Architekturbüro beauftragt – eines der größten in Deutschland“, erläutert Murat Beyazyüz. „RKW Architektur +“ habe für Peker bereits ein großes Hotel und einen Bürokomplex mit 43.000 Quadratmetern Nutzfläche in Düsseldorf geplant.

Info Große Neubauten an der Montzstraße Realisiert An der Ecke Montzstraße/Bahnstraße, steht bereits ein Komplex mit rund 30 öffentlich geförderten Wohnungen. Beim Bau war es zu Verzögerungen gekommen. Geplant Der gegenüber geplante Neubau soll 37 Wohnungen und drei Ladenlokale aufweisen. Geplante Fertigstellung: Ende 2021.

Im Erdgeschoss an der Montzstraße sollen drei Ladenlokale entstehen, das größte mit rund 800 Quadratmetern Verkaufsfläche wird seinen Eingang an der Ecke Bahnstraße erhalten. „Wir stehen mit einem Biomarkt im Gespräch“, sagt Beyazyüz. In den Etagen darüber und im Staffelgeschoss werden insgesamt 37 Wohnungen zwischen 79 und 120 Quadratmetern mit Balkon oder Terrasse gebaut. Die Tiefgarage soll 57 Stellplätze aufweisen, die Zufahrt wird an der kleinen Montzstraße liegen. Nach einer ersten Vorstellung der geänderten Pläne in einem Bau-Arbeitskreis der Stadt wurde die Tiefgaragen-Zufahrt auf zwei Spuren erweitert, um Stau auf der Straße zu vermeiden. Zudem ist eine Spur für Anlieferungen geplant. Peker hat für das Vorhaben eine Bauvoranfrage bei der Stadt gestellt. Die drei alten Häuser werden in den nächsten Wochen abgerissen, mit dem Bau „möchten wir Ende des Jahres beginnen“, kündigt der Geschäftsleiter an. Ende 2021 soll der Komplex fertiggestellt sein.

„Es handelt sich um ein städtebaulich bedeutendes Vorhaben an prominenter Stelle. Die Verwaltung unterstützt das Vorhaben und wird darin von der Politik bestärkt“, erklärt Stadtsprecher Stephan Renner. Wolfgang Kaiser (CDU), Vorsitzender des Planungsausschusses, bestätigt: „Der Ausschuss begrüßt die Planung – mit einer schönen, gelungenen Architektur am Eingang zur City, im Gegensatz zur gegenüberliegenden Straßenseite.“