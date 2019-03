Kunsthandwerk in Grevenbroich: Keramikmarkt kommt sehr gut an

In der Villa Erckenz zeigte am Sonntag auch Marlene Hennen ihre Keramikarbeiten. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Grevenbroich Reizvoll war die Einbindung in die Ausstellung von Margit Schopen-Richter.

Es war der fünfte Keramikmarkt in der Villa Erckens und er stieß am Sonntag wieder auf gute Resonanz. Besonders reizvoll war die Einbindung des Marktes in die Ausstellung von Margit Schopen-Richter. Ursula Gabler aus Kapellen, die Organisatorin und Initiatorin des Keramikmarktes, ist ihrem Lieblingsthema „Spitzen“ treu geblieben. Keramikschalen mit Abdrücken von Spitzendecken war aber nicht das alles beherrschende Thema: Auch die Engel spielen nach wie vor eine Rolle, und natürlich Blumen aus Kerramik. Heike Delvos aus Neuss reichert ihre Figuren mit schmückendem, oft antikem Beiwerk an. Ihren Figuren, mit Kaltglasur versehen, haucht sie eine Biografie ein. Da ist zum Beispiel Thea, 36 Jahre alt, die eine Hundepension führt und seit vier Jahren vegan lebt.