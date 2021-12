Alarm in Orken und in den Wabenhäusern : Zwei Feuer lösen große Einsätze aus

Viel Blaulicht am Freitagabend vor den Wabenhäusern am Hammerwerk: Ein Kurzschluss hatte den Einsatz ausgelöst. Foto: Nico Busch

Grevenbroich In Orken ist ein Haus-Anbau abgebrannt, Alarm gab es auch in den Wabenhäusern. Ein Teil der Bewohner muss in der Nacht auf Samstag wohl ohne Strom auskommen. Die Menschen wurden notdürftig mit Wasser versorgt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christian Kandzorra

Am Freitagabend haben zwei Feueralarme die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in Grevenbroich beschäftigt. Gegen 18 Uhr geriet der Anbau eines Einfamilienhauses an der Stralsunder Straße in Orken in Brand. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen Flammen aus dem Anbau, in dem sich unter anderem Gasflaschen und ein Grill befanden. Die Feuerwehr ging mit einem doppelten Löschangriff zur Bekämpfung des Brandes vor und konnte verhindern, dass die Flammen auf das Wohnhaus übergreifen. Beim Aufbau einer Löschwasser-Leitung wurde ein Feuerwehrmann verletzt – am Freitagabend war zunächst unklar, wie schwer. Wie Sprecher Thomas Kuhn erklärte, musste er zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Bewohner des Hauses in Orken waren nach Auskunft der Feuerwehr nicht im Haus, als es brannte. Sie trafen noch während der Löscharbeiten ein – und retteten ihren Hund, der sich noch im Haus befand. Noch während die Feuerwehr mit den Löscharbeiten und der Kontrolle auf versteckte Glutnester in Orken beschäftigt war, kam es zu einem weiteren Feueralarm in Grevenbroich. Diesmal in der Stadtmitte: In den Wabenhäusern am Hammerwerk hatte es einen Wasserrohrbruch gegeben. Laut Thomas Kuhn geriet Wasser auch an elektrische Einrichtungen. Dadurch kam es zu einem Kurzschluss – und zu einem Initialbrand, der sich offenbar jedoch durch das eindringende Wasser von selbst löschte.

An der Stralsunder Straße in Orken ist am Freitagabend ein Anbau abgebrannt. Foto: Staniek, Dieter

Die betroffenen Gebäudeteile wurden strom- und wasserlos geschaltet, die Feuerwehr musste nicht mehr aktiv werden. Allerdings waren wegen der hohen Zahl dort wohnender Menschen mehrere Einsatzfahrzeuge zum Hammerwerk beordert worden, darunter leitende Kräfte des Rettungsdienstes sowie die Drehleiter der Feuerwehr Jüchen. Sie konnten die Anfahrt abbrechen und umkehren.