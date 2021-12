Zahlen im Rhein-Kreis Neuss : Aktuell 2398 Corona-Fälle bestätigt

Rhein-Kreis In sieben Fällen im Rhein-Kreis Neuss ist die Omikron-Variante des Coronavirus nachgewiesen. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt für den Rhein-Kreis Neuss bei 181,6 (Vortag: 187,6)

Zahlen Von den aktuell nachweislich Infizierten wohnen 1030 (Vortag: 1049) in Neuss, 352 (365) in Meerbusch, 338 (367) in Dormagen, 215 (216) in Grevenbroich, 160 (183) in Kaarst, 142 (145) in Korschenbroich, 98 (112) in Jüchen und 63 (74) in Romerskirchen. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt für den Rhein-Kreis Neuss bei 181,6 (187,6). Die Hospitalisierungsinzidenz für das Land NRW beträgt 3,78 (3,97).