Pandemie : Zwei weitere Corona-Tote im Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Ein 79-jähriger Mann aus Dormagen und eine 64-jährige Frau aus Rommerskirchen sind an den Folgen einer Erkrankung mit dem Coronavirus gestorben. Damit steigt die Zahl der Todesopfer im Rhein-Kreis Neuss auf 407.

Zahlen Von den aktuell nachweislich Infizierten wohnen 1049 (Vortag: 1088) in Neuss, 367 (406) in Dormagen, 365 (365) in Meerbuschm 216 (228) in Grevenbroich, 183 (193) in Kaarst, 145 (162) in Korschenbroich, 112 (118) in Jüchen und 74 (74) in Rommerskirchen. Zurzeit sind 2376 Menschen (2332) auf Empfehlung des Kreisgesundheitsamtes in Quarantäne. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt für den Rhein-Kreis bei 187,6 (214,8). Die Hospitalisierungsinzidenz für das Land NRW beträgt 3,97 (4,08).