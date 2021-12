Zwei Benefizkonzerte in Erasmus-Aula : „Gospelfriends“ singen für Flutopfer an Ahr und Erft

Grevenbroich Nach einer mehr als einjährigen Auftrittspause standen die „Gospelfriends“ jetzt wieder auf der Bühne. Unter dem Titel „Wolkig bis heiter“ wurde gesungen und gesammelt. Der Erlös der beiden Benefizkonzerte wurde jetzt verteilt.

Fast 200 Besucher folgten unlängst der Einladung der „Gospelfriends“ um Chorleiter Karl-Georg Brumm in die Aula des Erasmus-Gymnasiums. Sie wurden nicht enttäuscht: Die Sänger brannten in zwei Konzerten ein Feuerwerk neuer Titel ab, allesamt erarbeitet im Zoom-Format via Internet. „Wolkig bis heiter“ hieß das Programm, das nach einer mehr als einjährigen Auftrittspause eine Reise durch 60 Jahre Musikgeschichte bot.

Zwei Projekte, zu denen der Chor eine Beziehung hat, wurden ausgewählt und der mehr als 1500 Euro umfassende Erlös unter ihnen geteilt. Ein Teil des Geldes ging an die Musical-Darstellerin Juliane Bischoff aus Kall, die sich um Hochwassergeschädigte in ihrer Nachbarschaft kümmert. Die andere Hälfe erhielt die Evangelische Kirche in Bad Münstereifel. Die Gemeinde um den ehemaligen Grevenbroicher BBZ-Pfarrer Frank Raschke hatte die Flut zwar unbeschadet überstanden, kümmert sich aber um die Opfer in ihrer Stadt. „Beide Adressaten sind zutiefst dankbar für die Solidarität aus Grevenbroich“, sagt Chorleiter Karl-Georg Brumm.