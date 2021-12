Stadt Grevenbroich investiert 25.000 Euro : 300 Tonnen Schotter für die Wege im Bend

Grevenbroich Die Stadt Grevenbroich hat diese Woche für 25.000 Euro einige Wanderwege nahe des Schneckenhauses instandsetzen lassen. Wie verhindert werden soll, dass sich dort wieder Wasserpfützen bilden.

Gute Nachrichten für alle, die regelmäßig im Bend nahe des Schneckenhauses zu Fuß unterwegs sind: Die Stadt Grevenbroich hat in den vergangenen Tagen die „Schlagloch-Pisten“ beseitigen und so die Wanderwege instandsetzen lassen. Dabei kamen rund 300 Tonnen Kalksteinschotter zum Einsatz. Wie die Stadt mitteilte, wurde der Schotter auf einer Fläche von rund 1600 Quadratmetern aufgetragen und mit einer Walze verdichtet.

Der Zustand der Wanderwege ist vielerorts im Stadtgebiet immer wieder Thema. So auch in Neurath: Seit vielen Monaten machen Anwohner etwa auf den Zustand der Wanderwege am Neurather See aufmerksam, die nach Regen derart matschig werden, dass sie praktisch nur noch mit Gummistiefeln begehbar sind. Mit Ausnahme einiger kleinerer Ausbesserungen hat sich an dem Problem bislang nichts getan. Die Stadt hatte in der Vergangenheit beispielsweise eine Asphaltierung der Wege abgelehnt, da diese dort negative Auswirkungen auf die Tierwelt haben könnte.