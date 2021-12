Goldhochzeit in Frimmersdorf : Vor 50 Jahren das Ja-Wort in Kasachstan gegeben

Frimmersdorf Alexander und Irina Smirnov feiern am Freitag ihre Goldhochzeit, leider ohne große Feier. Die beiden Frimmersdorfer hoffen darauf, im nächsten Sommer ein Zusammensein mit der Familie nachholen zu können. Dann soll im Schrebergarten gefeiert werden.

„Man muss bescheiden sein“, meint Irina Smirnov, die 1996 von Kasachstan nach Deutschland kam und hier mit ihrem Mann eine neue Heimat fand. Alexander (72) wurde in Granki in Russland geboren. Mit der Mutter floh er nach Kasachstan, ging dort zur Schule und erlernte den Beruf des Elektrikers. Seine spätere Frau lernte er bei einer gemeinsamen Freundin kennen.

Irina Smirnov (68) wurde in Galizkoje geboren und wuchs mit vier Geschwistern auf. Mit den Eltern zog sie nach Pawloka, wo sie am 17. Dezember 1971 mit ihrem Alexander den Bund fürs Leben schloss. 1972 wurde der älteste Sohn Jörg geboren, 1976 Tochter Elena und 1990 Wadim. Hart wurde es für Irina, als ihre Eltern und Geschwister nach Deutschland auswanderten, in Grevenbroich heimisch wurden und sie in Kaschastan bleiben musste. 1996 packte das Paar aber seine Koffer und ließ sich in Frimmersdorf nieder. Dort wohnten sie zunächst an der Erfthalle und heute „Auf dem Broich“, gemeinsam mit Irinas Mutter Margareta (90).