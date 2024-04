Diesel-Bullis sind Geschichte Die Post in Grevenbroich liefert Pakete jetzt „elektrisch“ aus

Derweil ist das Paketaufkommen, das am Standort Grevenbroich gehändelt wird, noch einmal gestiegen. „Die Paketsendungsmengen sind seit dem Start vor einem Jahr um rund 2500 pro Woche gestiegen. So stellen wir mittlerweile mehr als 16.000 Pakete pro Woche vom neuen Standort aus zu“, sagt Britta Töllner. Am bislang stärksten Tag in der Vorweihnachtszeit 2023 seien 4800 Pakete zugestellt worden. Auch vor Ostern hat die Post in Grevenbroich einen Peak erlebt: An den Tagen vor dem Fest sollen jeweils circa 3500 Pakete pro Tag zugestellt worden sein.