Grevenbroicher vor Gericht: Sanitäter nach Unfall wegen Körperverletzung vor Gericht

Mit einem schweren Verkehrsunfall endete für einen 27-jährigen Rettungssanitäter aus Grevenbroich im Juni diesen Jahres die Fahrt zu seinem Einsatzort in Düsseldorf. Der Sanitäter war auf dem Weg zur Schützenkirmes in Flingern und muss es dabei wohl sehr eilig gehabt haben, wie es die Pressestelle des Amtsgerichtes Düsseldorf jetzt schildert. Obwohl es keine Veranlassung dazu gab, habe der Grevenbroicher Martinshorn und Blaulicht an seinem Krankentransportfahrzeug eingeschaltet und sei mit 50 bis 70 Stundenkilometern bei Rot über eine Kreuzung gefahren.