Mitsing-Abend im Grevenbroicher Café Kultus: Ben Boles entwickelt das Live-Karaoke

Grevenbroich Gewöhnliches Karaoke kennt jeder, Live-Karaoke gibt es jetzt im Café Kultus. Zur Gitarre werden dabei Lieblingssongs von Abba bis Zappa gesungen.

Den Live-Aspekt liefert nicht nur der Singende – „ich bin eine sechssaitige Jukebox“, umschreibt der 48-Jährige sich selbst in seiner Funktion als begleitender Gitarrist. Auch anders als beim herkömmlichen Karaoke ist der von Boles entwickelte ankreuzbare Wunschzettel. Auf diesem doppelseitigen DIN A4-Bogen sind, eng bedruckt, etwa 250 Lieder aufgelistet. „Das Repertoire reicht von Abba bis ZZ Top und umfasst Klangrichtungen mit Melodien von den Beatles bis Metallica“, beschreibt der Musiker. „Da sind tolle Sachen dabei“, schwärmt er über Stücke, die – wie „Gimme all you lovin“ – populär und mitsingkompatibel sind.

Boles selbst ist nicht bloß sicher was Rhythmus, Tempo und Noten angeht, er ist auch unterstützend als so etwas wie der Hintergrundsänger mit dabei. „Das ist halt das coole an der Gitarre, sie passt sich der jeweiligen Stimmlage an“, umschreibt er den unproblematischen Wechsel in die jeweils passende Tonlage. Aber nicht allein die bekannten Klassiker sind auswählbar. „Von Udo Jürgens habe ich beispielsweise ein tolles Medley dabei. Das reicht vom ,Griechischen Wein’ über ,Ich war noch niemals in New York’ bis zum ziemlich unbekannten ,If I never sing another Song’. Damit beendete Sammy Davis Jr. 30 Jahre lang seine Konzerte.“