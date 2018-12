Feuerwerk an der Nordstraße in Grevenbroich: Generalprobe für die Neujahrsnacht

Feuerwerk an der Nordstraße in Grevenbroich

Pyrotechniker schießen 1,5 Stunden lang die neuesten Trends in den Himmel.

In Grevenbroich gab es am Donnerstag Abend schon einen Vorgeschmack auf die Neujahrsnacht. Wenige Stunden vor dem offiziellen Verkaufsstart für Silvesterraketen schoss der Pyrotechniker Sascha Krumbach auf dem ehemaligen Telekom-Areal an der Nordstraße die aktuellen Trends für den Jahreswechsel in die Luft. Knapp anderthalb Stunden lang dauerte das leuchtende, glitzernde und vor allen Dingen laut knallende Spektakel.