Serie: Menschen im Revier : Der erste Technische Designer bei RWE

Auch im Kraftwerk in Neurath kann der künftige Technische Designer eingesetzt werden. Foto: F.Röder/F. Röder/Rhein-Kreis Neuss

Der 20-jährige Steffen Krahe ist momentan der einzige Auszubildende als Technischer Produktdesigner bei RWE .

Steffen Krahe hat ein Alleinstellungsmerkmal im riesigen RWE-Konzern: Er ist derzeit der einzige Auszubildende in der Berufssparte Technischer Produktdesigner im Bereich Maschinen- und Anlagenkonstruktion. Als der 20-Jährige 2015 die Ausbildung begann, schien der zukünftige Bedarf bei RWE anscheinend nicht groß zu sein. Nach drei Jahren hat sich diese Einschätzung geändert. „Zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres im Sommer 2019 werden wir wieder Technischer Produktdesigner ausbilden“, erläutert Kerstin Schiemann, die im Ausbildungsbereich von RWE tätig ist.

Steffen Krahe ist der erste und einzige Auszubildende in seinem Bereich bei RWE. Foto: Kurt Lehmkuhl

Dann allerdings hat Krahe seine Ausbildung längst absolviert. Momentan steckt er mitten in den Prüfungsvorbereitungen. Zwei Gründe haben den jungen Mann bewogen, die Ausbildung zum Technischen Produktdesigner, der früher Technischer Zeichner genannt wurde, zu beginnen. Das Interesse dafür wurde durch den Fachunterricht an der Realschule geweckt, und sich für RWE als Ausbilder zu entscheiden, lag auf der Hand: Schon seit Generationen ist die Familie von Krahe eng mit RWE und Rheinbraun verbunden. Sein Vater arbeitet im Tagebau. Mit der Ausbildung bei RWE hat er auch einen Wunsch des Vaters erfüllt. Onkel und Vetter verdienen dort ebenfalls ihren Lebensunterhalt.

Info Alle Ausbildungsberufe im Internet aufgelistet Alle Ausbildungsberufe bei RWE sind aufgelistet unter www.rwe.com/ausbildung. Weitere Inhalte der Homepage sind Tipps zur Bewerbung und zur Findung des geeigneten Ausbildungsberufes, Daten zur Ausbildung und zu den Anforderungen an die Bewerber.

Die ersten 18 Monate seiner Lehre musste er ins RWE-Ausbildungszentrum nach Frechen fahren und das Berufskolleg in Köln-Deutz besuchen, seitdem ist ein Büro im Kraftwerk seine Arbeitsstelle. Es gibt genug zu tun, auch wenn keine kompletten Neukonstruktionen zu zeichnen sind, sondern die Dienste des Technischen Produktdesigner eher bei Reparaturen gefragt sind. So arbeitet der Auszubildenden derzeit an der Zeichnung für eine Antriebswelle, die eine defekte ersetzen soll. Dann muss ein Siebtor dargestellt und müssen Pläne für geänderte Konstruktionen gezeichnet werden. Wenn es nach Steffen Krahe geht, wird er auch nach der Abschlussprüfung zunächst in Weisweiler bleiben. Allerdings weiß er, dass die Zeit für das Kraftwerk in Weisweiler und auch für den Tagebau Inden in etwas mehr als zehn Jahren abgelaufen sein wird. Ob damit auch das generelle Aus für die Braunkohle im Rheinischen Revier einhergeht, vermag der junge Mann nicht zu beurteilen. „Warten wir erst einmal die Ergebnisse der Kohlekommission ab“, meint Kerstin Schiemann.

Aber auch unabhängig von der näheren und der weiteren Zukunft der Braunkohlenutzung macht sich Steffen Krahe keine Sorgen um sein berufliches Vorwärtskommen. Zwar gilt die von der Gewerkschaft am Zaun des Werksgeländes auf einem großen Banner ausgerufene Forderung „Aus Ausbildung wird Übernahme“ nicht in dieser Absolutheit, aber sie trifft in gewisser Weise doch zu: Der Vorvertrag für eine zumindest einjährige Übernahme liegt unterschriftsreif in Krahes Schreibtisch. „Dann muss man schauen.“ Die Zeiten, in denen eine Ausbildung und eine Übernahmen ins Beschäftigungsverhältnis fast schon eine Garantie dafür waren, bis zum Renteneintritt einen sicheren Arbeitsplatz zu haben, sind vorbei.



Produktdesigner basteln am Computer

Wie diesem Auszubildenden geht es vielen bei RWE. „Wir sind schon dabei, alle Azubis auch zu übernehmen“, sagt Kerstin Schiemann. Für viele sei die anerkannt gute Ausbildung bei RWE ein Sprungbrett, um bei einem anderen Arbeitgeber unterzukommen. Sie könne nicht versprechen, dass jeder junge, bei RWE ausgebildete Mensch längerfristig bleiben kann, zumal gerade im Tagebau Inden und im Kraftwerk Weisweiler die Endlichkeit absehbar ist.

Steffen Krahe ist zuversichtlich, dass das erste Betriebsjahr als Technischer Produktdesigner nicht das letzte sein wird. Er setzt alles daran, auf Dauer in seinem Beruf bei RWE tätig zu sein. „Für einen jungen Mann wie ihn ist es sicherlich von Vorteil, wenn er im Unternehmen seinen Beruf von der Pike an gelernt hat.