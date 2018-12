Erftverband konzentriert seine Klärwerke : Millionen-Investition in die Kläranlage bei Noithausen

Die Kläranlage bei Noithausen ist eine der größten des Erftverbandes und wird ab 2019 umfassend erneuert. Foto: Erftverband

Grevenbroich Die Kläranlage in Noithausen, die drittgrößte des Erftverbandes, wird ab dem Jahr 2019 für rund 3,1 Millionen Euro erneuert. Etwa ab 2025 soll sie auch die Aufgaben der Anlagen in Wevelinghoven und Anstel übernehmen.

Sie liegt abseits im Wald bei Noithausen, doch sie erfüllt für große Teile der Stadt eine wichtige Aufgabe: Die Kläranlage Grevenbroich, die drittgrößte des Erftverbandes, reinigt im Jahr rund 7,8 Millionen Kubikmeter Abwasser aus dem Stadtgebiet und ebenfalls aus Teilen der Gemeinde Rommerskirchen. In einigen Jahren soll ihr Einzugsbereich noch größer werden. Zunächst aber saniert der Erftverband in den Jahren 2019/20 die Anlage für rund 3,1 Millionen Euro, die letzte größere Erneuerung liegt 18 Jahre zurück.

Seit einigen Jahren bereits setzt der Erftverband mit Sitz in Bergheim seinen „Masterplan Abwasser“ um: Die Zahl der Kläranlagen soll von ursprünglich etwa 40 auf künftig nur noch rund 20 reduziert werden, derzeit sind noch 34 Anlagen in Betrieb. Kleinere Klärwerke werden geschlossen. Auf diese Weise werden der Unterhaltungsaufwand und die Energiekosten beim Erftverband gesenkt, der insgesamt das Abwasser von anderthalb Millionen Menschen reinigt.

Info Daten zur Kläranlage in Noithausen Kapazität Die Kläranlage in Noithausen ist die drittgrößte des Erftverbandes. Sie verfügt über eine Kapazität von insgesamt 98.000 Einwohnerwerten.

Einzugsgebiet Die Anlage reinigt derzeit das Abwasser aus Grevenbroich und Barrenstein, aus vielen südlichen Stadtteilen und aus Teilen der Nachbargemeinde Rommerskirchen.

Im Rhein-Kreis Neuss sollen etwa 2025 die beiden Kläranlagen in Wevelinghoven – mit einer Klärkapazität von 27.000 Einwohnerwerten – und in Rommerskirchen-Anstel stillgelegt werden. Das Wasser, das dort behandelt wird, wird künftig ebenfalls in der Kläranlage in Noithausen gereinigt, die über eine Kapazität von rund 98.000 Einwohnerwerten verfügt. Das Klärwerk in Rommerskirchen-Villau wurde bereits im Jahr 2016 geschlossen, seine Aufgabe hat ebenfalls die Einrichtung in Noithausen übernommen.

Eigentlich sollte die Sanierung der baulichen Anlagen und der Technik in Noithausen bereits im Herbst dieses Jahres angelaufen sein. „Wir mussten aber erst andere Projekte vorziehen, beispielsweise Abwasseranlagen für ein komplettes Gewerbegebiet in Zülpich schaffen“, erläutert René Düppen, Abteilungsleiter beim Erftverband, den verschobenen Starttermin – die Arbeiten in Noithausen sollen im nächsten Sommer beginnen. Saniert wird bei laufendem Betrieb, schließlich fällt stetig weiteres Abwasser an.

Neben den Gebäuden und der elektrischen Ausrüstung werden auch die technischen Aggregate für die mechanische und biologische Klärung – letztere erfolgt mit Hilfe von Bakterien – erneuert. Das reicht von Sandfangräumern über die Schlammbehandlung bis zu neuen Gebläsen. Die sorgen für den Sauerstoff, die ein Teil der Bakterien bei ihrer Arbeit benötigt.

Zudem wird nach Auskunft von Abteilungsleiter René Düppen eine so genannte Deammonifikations-Anlage errichtet. Sie entzieht dem aus den Klärschlämmen stammenden Wasser einen Großteil des Stickstoffs. Dieses Wasser wird dann in der Kläranlage gereinigt, der Schlamm wird dagegen zur Verbrennung abgefahren. „Wir errichten zudem ein kleines Schlamm-Silo, um beispielsweise an Feiertagen einen Puffer zu haben“, erläutert Düppen.

Im Jahr 2020 sollen die Sanierungsarbeiten abgeschlossen werden. Für die Mitte der 20er Jahre anstehende Zentralisierung muss noch eine rund drei Kilometer lange Leitung von der Kläranlage Wevelinghoven nach Noithausen geschaffen werden. „Die genaue Trasse liegt noch nicht fest“, sagt René Düppen. „Wir versuchen, die Leitung so weit wie möglich über öffentliche Flächen zu führen.“