Corona-Lockerungen in Grevenbroich: Fitnessstudio bereitet Neustart vor.

Corona-Lockerungen in Grevenbroich

Inhaber Yücel Uzar desinfiziert die Trainingsgeräte: Ab Montag darf hier wieder an der Fitness gearbeitet werden. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Bei Uniquesport gehen Sportgeräte, Trainer und Kunden auf Sicherheitsabstand. Noch muss das Land NRW die Auflagen für den Neustart konkretisieren. Fest steht bereits, dass Duschen und Umkleiden erst einmal nicht genutzt werden dürfen.

Die Politik hat ihn überrascht: Yücel Uzar sprüht Desinfektionsmittel auf eine Querstrebe des Fitnessgeräts und sagt: „Ich war skeptisch und dachte, wir dürften erst nach Pfingsten wieder öffnen.“ Von wegen! Im Uniquesport Fitness Club an der Bergheimer Straße geht es am Montag wieder los. Bis dahin laufen die Vorbereitungen. „Noch kenne ich die Auflagen nicht“, sagt Inhaber Uzar. In der sechswöchigen Zwangspause hat er selbst ein Hygiene-Konzept für seine 1500 Quadratmeter große Fitnessanlage, davon rund 800 Quadratmeter Trainingsbereich, übertragen.