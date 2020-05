Feuerwehr in Grevenbroich : Busunfall und gemeldeter Aufzugbrand hält Retter in Atem

Kurz hinterher eilte die Feuerwehr Grevenbroich (Symbolfoto) am Donnerstagmorgen zu einem Busunfall und einem Aufzugbrand. Vor Ort war es jeweils weniger dramatisch als befürchtet. Foto: Königs, Bastian (bkö)

Grevenbroich Die Einsatzbefehle kamen kurz hintereinander und sie alarmierten alle bei der Feuerwehr in Grevenbroich: Ein Unfall mit einem Linienbus und ein Aufzugbrand in einem Hochhaus lösten am Donnerstag zwei Einsätze aus.

Kurz hintereinander erhielt die Feuerwehr am Donnerstagmorgen zwei dramatisch klingende Einsatzmeldungen. Gegen 7 Uhr eilten die Einsatzkräfte zu einem Busunfall auf der Lindenstraße. Nur eine Stunde später, um 8 Uhr, sollte in einem Haus an der Straße Im Buschfeld in Elsen ein Aufzug brennen. Beide Einsätze verliefen laut Feuerwehr dann glimpflicher als zunächst befürchtet. .

An der Lindenstraße war ein Auto frontal in einen Linienbus gefahren. Insgesamt waren fünf Personen an dem Unfall beteiligt. Im Bus saßen drei Fahrgäste und der Fahrer. Im Auto befand sich der Fahrer. Alle Personen waren nach Auskunft der Feuerwehr leicht verletzt. „Wir konnten zeitnah seitens der Feuerwehr Entwarnung geben und drei Einheiten auf der Anfahrt abbrechen lassen“, sagt Einsatzleiter Jan Boßems. Der Rettungsdienst war ebenfalls mit einigen Fahrzeugen vor Ort. Bei der Meldung „Busunfall“ gingen die Retter zunächst von zahlreichen Verletzten aus. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsmittel ab. Zur Unfallursache gab es zunächst keine Auskünfte.

Auch der zweite Einsatz am Donnerstagmorgen stellte sich als glimpflich heraus. In einem Mehrfamilienhaus sollte ein Aufzug brennen. Bei der Erkundung stellte sich heraus, dass der Kontaktschalter an einer Tür durchgeschmort war. „Die Bewohner haben richtig gehandelt. Wenn der Aufzug im Flur gebrannt hätte, wäre womöglich den Bewohnern der Fluchtweg durch den Rauch versperrt gewesen“, sagt Jan Boßems von der Grevenbroicher Wehr. So aber kontrollierten die Florianer den Aufzug und lüftete den Flur. Die Feuerwehr war mit rund 20 Einsatzkräften der Einheiten Gustorf/Gindorf und Stadtmitte sowie der hauptamtlichen Wache vor Ort.

(dne)