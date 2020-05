Forschungsflug über dem Rhein-Kreis Neuss : Zeppelin misst Luftqualität in der Corona-Zeit

Zeppelin misst Luftqualität in der Corona-Zeit

Rhein-Kreis/Mönchengladbach Das Luftschiff ist im Rahmen eines Projekts des Forschungszentrums Jülich über dem Rhein-Kreis Neuss unterwegs, um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Luftqualität zu prüfen.

Ein Zeppelin kreiste am Donnerstagmittag über das Rheinland. Von Mönchengladbach flog das Luftschiff über Korschenbroich in Richtung Neuss. Auch in Kaarst wurde es schon gesichtet. Der Zeppelin ist Teil eines Projektes des Forschungszentrums Jülich, das prüft, wie sich der Shutdown als Folge der Corona-Pandemie auf die Luftqualität im Rheinland auswirkt.