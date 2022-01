Corona in Grevenbroich : OSD kann Quarantäne nur stichprobenartig kontrollieren

Corona in Grevenbroich

Mitarbeiter des Ordnungsamtes auf Streife in Grevenbroich. Foto: Georg Salzburg (salz)

Grevenbroich Im vergangenen Jahr hat das Ordnungsamt 16 Verstöße gegen die Quarantänepflicht festgestellt und Verfahren eingeleitet. Momentan können aber trotz gestiegener Corona-Zahlen nicht täglich Kontrollen stattfinden.

Wer nach einem PCR-Test ein positives Ergebnis erhält, sollte sich isolieren und den persönlichen Kontakt zu anderen Menschen meiden – um Ansteckungen zu verhindern. Aber halten sich alle Infizierten daran? In Grevenbroich offenbar nicht. Das verdeutlichen Zahlen des Ordnungsamtes.

Mit dem OSD in Grevenbroich auf Streife

Mit dem OSD in Grevenbroich auf Streife : Von Masken-Muffeln und „Spaziergängern“

Wie Rathaus-Sprecher Lukas Maaßen auf Anfrage mitteilte, wurden im vergangenen Jahr nach Quarantäne-Kontrollen des städtischen Ordnungs- und Servicedienstes 16 Verstöße festgestellt und Verfahren eingeleitet. Dabei sollen nach Angaben der Verwaltung Forderungen in Höhe von 2580 Euro entstanden sein – zuzüglich rund 400 Euro Gebühren. In der Regel werden bei Verstößen gegen die Quarantäneverordnung 250 Euro fällig, wie Maaßen erklärt.

Bei den Quarantäne-Kontrollen vermeiden die OSD-Mitarbeiter zu ihrem eigenen Schutz den persönlichen Kontakt zu Infizierten: Stattdessen bitten sie Betroffene beispielsweise telefonisch, sich kurz am Fenster zu zeigen und so zu beweisen, dass sie tatsächlich ihrer Quarantänepflicht nachkommen und sich an dem jeweils festgelegten Ort aufhalten.