Kreisgesundheitsamt Rhein-Kreis Neuss : Was bei Corona und Quarantäne gilt

Rhein-Kreis Ständige neue Regelungen und ein Paragrafen-Dschungel sorgen für viele Fragen und Verunsicherung rund um Corona. Ein Überblick, was zu beachten ist und worauf das Kreisgesundheitsamt hinweist.

Die Corona-Zahlen schnellen drastisch in die Höhe. Erstmals waren jetzt mehr als 5000 Infektionen im Rhein-Kreis nachgewiesen, der Sieben-Tage-Inzidenzwert kletterte über 600. So hoch war er im Rhein-Kreis im gesamten Pandemieverlauf nicht. Mit den steigenden Infektionszahlen gibt es bei jenen, deren Test positiv ausfällt, aber auch immer mehr Fragen. Unsere Redaktion hat sie gesammelt und Antworten zusammengetragen. Ein Überblick.

Im Haushalt gibt es einen Corona-Fall. Wer muss in Quarantäne und wer nicht? Geregelt ist dies in der Corona-Test- und Quarantäneverordnung. Wer mit einem positiv getesteten Menschen in einem Haushalt lebt, ist zwar grundsätzlich verpflichtet, sich unverzüglich in Quarantäne zu begeben. Aber der Gesetzgeber hat Ausnahmen vorgesehen und diese in der Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung geregelt. Geboosterte Menschen müssen im oben genannten Fall zum Beispiel nicht in Quarantäne. Das gilt auch für drei weitere Gruppen. Erstens: Geimpfte genesene Menschen, die eine mit einem PCR-Test nachgewiesene Corona-Infektion hatten und davor oder danach mindestens eine Impfung erhalten haben. Zweitens: Menschen mit einer zweimaligen Impfung, bei denen die zweite Impfung mehr als 14 Tage, aber weniger als 90 Tage zurückliegt. Und drittens: Genesene, bei denen der die Infektion bestätigende PCR-Test mehr als 27, aber weniger als 90 Tage zurückliegt.