Grevenbroicher Hunde-Profi Mark Karlstedt : Physiotherapie tut auch Hunden gut

Grevenbroich Physiotherapie tut nicht nur dem Menschen gut. Auch Fellnasen können sie gebrauchen. Der Grevenbroicher Hunde-Profi Mark Karlstedt erklärt, wann es Zeit wird, mit dem Vierbeiner den Tierarzt aufzusuchen.

Unsere Vierbeinder „sprechen“ auch recht deutlich zu uns. Denn wenn unser Liebling plötzlich grundlos rumzickt, sich weigert, ins Auto zu springen oder beim sonst so eleganten Sprung auf die Couch abrutscht und zurückfällt, wenn er apathisch, missgelaunt, nervös oder ruhelos ist – was bei Ihrer vierbeinigen Frohnatur doch sonst nie der Fall war –, spätestens dann sollten Sie einen Tierarzt aufsuchen.

Es könnte nämlich sein, dass mit dem Bewegungsapparat des Hundes irgendwas nicht so ist, wie es sein sollte. Da unsere Fellnasen zudem ein sehr gutes Schmerzgedächtnis haben, ist es besonders wichtig, die Ursachen so früh wie möglich anzugehen. Ein Bänderriss zum Beispiel könnte sonst so abgespeichert bleiben, dass auch nach dem Ausheilen das Bein nicht richtig belastet wird und durch die Schonhaltung dann auf einmal der Rücken schmerzhaft verspannt ist.