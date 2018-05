Anhänger mit Dünger kippt am Kraftwerk um

Grevenbroich

Auf der Energiestraße am Neurather Kraftwerk kam es am Freitag zu einem Unfall mit hohem Sachschaden. Ein mit Flüssigdünger beladener Anhänger, der von einem Traktor gezogen wurde, stürzte gegen 18.35 Uhr um. Dabei ergoss sich die Ladung auf die Fahrbahn. Für die Bergung des Anhängers, die Behebung des Flurschadens und die Reinigung der Fahrbahn blieb die Straße bis in den frühen Morgen hinein gesperrt.