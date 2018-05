Grevenbroich: Hans-Peter Faßbender wird deutscher Vize-Meister im Bodybuilding

Bodybuliding : Grevenbroicher wird deutscher Vize-Meister im

Hans-Peter Faßbender (59) beim Posing in Wetzlar. Foto: M. Schumacher

Grevenbroich Mit fast 60 ist Hans-Peter Faßbender noch ein erfolgreicher Bodybuilder. Bei den deutschen Meisterschaften in Wetzlar am Wochenende wurde er in seiner Altersklasse Zweiter.

Hans-Peter Faßbender hat sein Ziel erreicht und bewiesen, dass er es im fortgeschrittenen Alter noch drauf hat. Der muskulöse Südstädter holte sich am Wochenende in der Altersklasse 60 den Titel des Deutschen Vize-Meisters im Bodybuilding. "Ich bin überglücklich", sagt Faßbender, der sich nach den Trainings-Strapazen der vergangenen Monate nun erst einmal ein paar Tage Urlaub gönnt.

Eigentlich wollte er nicht mehr auf die Wettkampfbühne. "Zu alt", meint der (fast) 60-Jährige. Doch dann hat es den erfolgsverwöhnten Kraftsportler noch einmal gepackt. Vor gut zwei Wochen holte er sich den Titel des Landesmeisters und qualifizierte sich damit für die Deutsche Meisterschaft, die jetzt in Wetzlar ausgetragen wurde.

Für Faßbender zählt das Olympische Motto

"Anders als früher, bin ich diesmal ganz entspannt an die Sache herangegangen - nicht so verbissen", schildert Hans-Peter Faßbender. Das lag wohl daran, dass ihm der Sieg nicht mehr wichtig gewesen sei. "Dabeisein war für mich alles", sagt er.

Vor der Jury ließ der Südstädter locker seine definierten Muskeln spielen, die Pflichtposen legte er souverän vor den Preisrichtern ab. Und dann setzte er noch eine Kür obendrauf: Zur Titelmelodie des Spielfilms "Agent 45" präsentierte Faßbender - außerhalb der Wertung - eine einminütige Sonder-Show fürs Publikum. "Ich glaube, dass das ganz gut angekommen ist", sagt er. Zum Deutschen Meister hat es letztlich nicht gereicht, der Erstplatzierte hatte einige Punkte mehr einheimsen können. "Völlig egal", meint Hans-Peter Faßbender. "Der Vize-Titel geht in Ordnung."

Für ihn ist ohnehin etwas ganz anderes ausschlaggebend: "Durch das intensive Training und die ausgewogene Ernährung bin ich in den vergangenen Monaten deutlich fitter geworden. Das hat mir ein Mehr an Lebensqualität gebracht", berichtet der Kraftsportler. Und gesundheitlich gehe es ihm bestens. "Sogar der Bluthochdruck, mit dem ich vorher zu kämpfen hatte, ist weg", sagt Hans-Peter Faßbender zufrieden: "Mittlerweile lebe ich völlig ohne Medikamente."

