Polizei stellt den Mann dank aufmerksamer Zeugen : Mofafahrer fährt betrunken gegen Anhänger und flüchtet

Wesel Beamte konnten den 30-Jährigen später auf seinem Mofa fahrend antreffen und hielten ihn an. Der Weseler konnte sich kaum auf den Beinen halten und hatte Schürfwunden. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Ein Mofafahrer hat am frühen Mittwochmorgen einen Unfall verursacht und ist danach geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, wurden Beamte gegen 1.25 Uhr zur Kurt-Kräcker-Straße an der Ecke zur Fusternberger Straße gerufen. Dort sei soeben ein Mofafahrer gegen einen Anhänger gefahren und hiernach gestürzt, wie es hieß. Im weiteren Verlauf erhielten die Polizistinnen und Polizisten die Nachricht, dass der Mofafahrer einen schwankenden Gang habe und wohl unter Alkoholeinfluss stehe. Nachdem der Fahrer sein Mofa wieder aufgerichtet hatte, sei er anschließend in Richtung Schermbecker Landstraße davongefahren.