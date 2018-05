Umstrittene Ortsumgehung in Grevenbroich: Widerstand gegen geplante Umgehung

Grevenbroich "Nein zur L361n" sagt eine neue Facebook-Gruppe, die täglich mehr Mitglieder findet. Die kritisieren jedoch nicht nur, sondern machen auch Alternativ-Vorschläge zur umstrittenen Ortsumfahrung. Eine davon ist die Westtangente 2.0.

Unterstützt von der Bürgerinitiative "Rettet die Erftaue", greifen Janine Heinze und ihre Mitstreiter damit die sogenannte "Variante VII" auf, die vor Jahren als alternative Ortsumgehung vorgeschlagen wurde, mit der Zeit aber in der Versenkung verschwand. Die auf dieser Basis von "Nein zur L 361n" konzipierte Westtangente 2.0 sieht eine Spange um Noithausen vor, die von der Kreisstraße 10 abgeht, die Bahnlinie unterquert und in die Kreisstraße 40 in der Nähe von Real mündet. Jenseits der Bahnlinie soll ein Abzweig geschaffen werden, der Richtung Kapellen führt und an den Kreisverkehr "Auf den Hundert Morgen" anschließen soll.